В Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи

Ситуация с коронавирусом чрезвычайно сложная, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Он назвал это вынужденным шагом. По его словам, медики работают на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. В регионе также введут цифровые пропуска для посещения общественных мест.

