Британская «Дейли экспресс» извинилась за статью о краже Россией разработок британско-шведской компании AstraZeneca

Издание признает, что данная публикация содержала недостоверную информацию, сообщается на сайте таблоида. В качестве извинения «Дейли экспресс» выражает готовность разместить заявление Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее ряд британских газет, включая The Sun и «Дейли экспресс» написали, что российские спецслужбы якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российского препарата от коронавируса"Спутник V". В РФПИ назвали это фейком и вопиющей ложью.