Роскосмос раскрасил под хохлому ракету «Союз», которой в ноябре предстоит вывести на орбиту узловой модуль «Причал»

На ракету также наклеен стикер с надписью: «Нижний Новгород – 800». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», опубликовав фотографии ракеты. Как пояснили в космической госкорпорации, такой дизайн связан с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Нанесение символики данного события предусмотрено соглашением о сотрудничестве «Роскосмоса» с правительством Нижегородской области.

Запуск грузового корабля-модуля «Прогресс» запланирован в ноябре с космодрома Байконур.

Как напоминает интернет-издание «Газета.ру», идею раскрашивать ракеты хохломой и гжелью предложил глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его мнению, это необходимо «для сохранения традиций русского народного промысла».