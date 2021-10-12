На ракету также наклеен стикер с надписью: «Нижний Новгород – 800». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», опубликовав фотографии ракеты. Как пояснили в космической госкорпорации, такой дизайн связан с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Нанесение символики данного события предусмотрено соглашением о сотрудничестве «Роскосмоса» с правительством Нижегородской области.
Запуск грузового корабля-модуля «Прогресс» запланирован в ноябре с космодрома Байконур.
Как напоминает интернет-издание «Газета.ру», идею раскрашивать ракеты хохломой и гжелью предложил глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его мнению, это необходимо «для сохранения традиций русского народного промысла».
Роскосмос раскрасил под хохлому ракету «Союз», которой в ноябре предстоит вывести на орбиту узловой модуль «Причал»
На ракету также наклеен стикер с надписью: «Нижний Новгород – 800». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», опубликовав фотографии ракеты. Как пояснили в космической госкорпорации, такой дизайн связан с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Нанесение символики данного события предусмотрено соглашением о сотрудничестве «Роскосмоса» с правительством Нижегородской области.