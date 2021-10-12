В Махачкале арестовали на два месяца 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Отправить несовершеннолетнего под стражу просило следствие.

Как сообщалось, накануне в результате конфликта в школе N51 Махачкалы девятиклассник ударил ножом своего сверстника. Тот скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ход расследования взяли на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин и прокуратура Дагестана. Кроме того, в отношении директора школы и его заместителя возбуждено уголовное дело о халатности, а против руководства частной охранной организации — дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор и завуч школы уволены.