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21:03, 12 октября 2021

В Махачкале арестовали на два месяца 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Отправить несовершеннолетнего под стражу просило следствие.
Как сообщалось, накануне в результате конфликта в школе N51 Махачкалы девятиклассник ударил ножом своего сверстника. Тот скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ход расследования взяли на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин и прокуратура Дагестана. Кроме того, в отношении директора школы и его заместителя возбуждено уголовное дело о халатности, а против руководства частной охранной организации — дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор и завуч школы уволены.


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