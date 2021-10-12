Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не планирует препятствовать работе иностранного бизнеса

Об этом Мишустин сказал на заседании Американо-Российского делового совета.

«Работа совета приобретает особое значение в условиях односторонних санкций в отношении России и новых глобальных экономических вызовов. Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного бизнеса, в том числе американского. Конечно, мы вынуждены реагировать на дискриминационные, неправовые ограничения против нас. Но это не наш выбор. Ставить препоны мы не собираемся».

Мишустин отметил, что Совет последовательно поддерживал сохранение прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества независимо от состояния российско-американских политических отношений.