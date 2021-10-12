У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, который вез ее в момент смертельного ДТП в Сочи

Следователи также проверят ее показания на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Там отметили, что Собчак вручили повестку для явки в следственное управление УВД по городу Сочи для проведения следственных действий. Сегодня телеведущую допросили в качестве свидетеля в Главном следственном управлении столичного главка МВД.

Авария произошла 9 октября. Погиб один человек, двое пострадали. На водителя Мерседеса, в котором Собчак ехала в аэропрорт, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, он полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.

