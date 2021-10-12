Власти Свердловской области объявили о введении ковидных цифровых пропусков

С 25 октября они станут обязательны для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни, написал в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Он пригрозил, что в противном случае чиновников будут отстранять от работы.

По его словам, это же правило будет распространяться на муниципальные администрации. А с 8 ноября QR-коды заработают в театрах, филармониях, концертных площадках, кинотеатрах, ДК, салонах красоты, санаториях и базах отдыха. Куйвашев отметил, что с таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Указ, как отметил губернатор, он уже подписал.