Осетинского стендап-комика Ариану Лолаеву уволили с работы после того, как в Сети появилось её выступление годичной давности. В номере она вместе со своим другом Александром Ни пошутила про сходство осетинского пирога с частями человеческого тела. Сейчас Лолаева записала видео с извинениями.

После публикации видеозаписи выступления комики начали получать в соцсетях оскорбления и угрозы расправы.