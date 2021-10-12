В качестве причины названы «дискириминационные высказывания». На это обратил внимание TJournal. Интернет-издание отмечает, что последнее видео на этот ютуб-канал было загружено в 2019 году. Сам Поздняков утверждает, что там «не было никакой дискриминации».
Накануне AppStore и Google Play потребовали заблокировать телеграм-канал Позднякова из-за «материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации». Блогер изменил настройки приватности и сделал канал непубличным.
На прошлой неделе Нижегородская прокуратура потребовала через суд запретить «Мужское государство». Ответчиками по иску фигурируют Поздняков, активисты Игорь Носов и Дмитрий Губанов.
Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в соцсетях женщин и бизнеса, который строил свою рекламу на ценностях равенства.
YouTube заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова
В качестве причины названы «дискириминационные высказывания». На это обратил внимание TJournal. Интернет-издание отмечает, что последнее видео на этот ютуб-канал было загружено в 2019 году. Сам Поздняков утверждает, что там «не было никакой дискриминации».