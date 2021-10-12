Mail.ru Group сменит название на VK

Новый единый бренд будет представлен не только на корпоративном уровне, но и «в продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», сообщили в руководстве компании. Часть проектов и сервисов будет переименована и получит приставку VK в названии и логотипах.

В частности, сервис Boom будет называться VK Музыка, сервис объявлений «Юла» — VK Объявления. Все новые продукты сразу будут получать приставку VK. При этом, наиболее известные сервисы, такие как «Одноклассники», «ВКонтакте» и почта Mail.ru, сохранят свои старые бренды.