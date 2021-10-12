В Москве мужчина, подозреваемый по делу о мошенничестве, выпал из здания Главного следственного управления МВД

Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники. РЕН-ТВ передает, что мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Погибший — бывший юрист «Военно-строительного управления Москвы» Валерий Кулиш. Он находился под домашним арестом.

Как отмечает телеграм-канал «112», ранее Кулин был осужден на 12 лет по другому делу о мошенничеству. Мужчина находился в коридоре под охраной, ожидая очную ставку. В какой-то момент один из конвоиров отвлекся, и подозреваемый выпрыгнул из окна. Как утверждает РЕН-ТВ, перед инцидентом Кулиш дал показания против своих подельников.

