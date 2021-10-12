Россия предложила США взаимное снятие всех ограничений в работе дипмиссий

В Москве не стремятся к дальнейшей эскалации, говорится в сообщении МИД по итогам переговоров замминистра иностранных дел Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. При этом с российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся.

Нуланд прилетела в Москву с официальным визитом накануне. Ее переговоры с Рябковым прошли сегодня в МИД и продолжались более полутора часов. После встречи Рябков заявил, что разговор был «предельно откровенным» и полезным, но пока позиции сторон «плохо стыкуются».

Визит заместителя госсекретаря продлится до 13 октября. У нее еще запланированы встречи с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.