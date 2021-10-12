Пропавший из петербургского музея Ахматовой старый кот Ося нашелся

Он уже поел и потихоньку приходит в себя. Об этом сообщается в соцсетях музея. В его пресс-службе рассказали интернет-изданию «Фонтанка», что в учреждение позвонила девушка, рассказав, что это она унесла Осю. Когда за питомцем пришли по указанному адресу, его вернул молодой человек. Он и получит обещанную денежную награду и пожизненный бесплатный вход в музей.

О пропаже рыжего кота музей сообщил 9 октября, уточнив, что в последний раз его видели днем ранее в саду Фонтанного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как его уносит проходившая мимо девушка. В музее очень беспокоились за кота, поскольку ему уже 16 лет, он должен регулярно посещать ветеринара и принимать лекарства.