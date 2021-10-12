Телеведущую Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи

Собчак присвоен статус свидетеля. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Допрос в МВД продолжался на протяжении трех часов. По словам самой Собчак, вопросы силовиков не были похожи на те, которые обычно задают свидетелям. При этом она не уточнила, что имела в виду.

Тем временем в интернете распространился ролик, на котором видно, как телеведущая выходит из управления внутренних дел, прощается с адвокатами и садится в черный автомобиль. Как пояснила Собчак, видео снимали сами полицейские, а какие цели они этим преследуют, свидетельнице якобы понятно.

ДТП произошло еще в минувшие выходные. Водитель, который вез Ксению Собчак, по утверждению следователей признал свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Сама телеведущая покинула место происшествия сразу после ДТП.

В результате аварии один человек погиб. Еще двое получили травмы.