Ректор Шанинки Сергей Зуев не признает вину

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, Сергей Зуев не признает вину. Его допросили в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Кирилл Беспалов, посетивший Зуева в изоляторе временного содержания. По его словам, Зуев содержится в трехместной камере. У него два соседа. Один — обвиняемый в нанесении телесных повреждений, второй — в незаконном хранении наркотиков. Это не противоречит закону о совместимости задержанных в следственных изоляторах, сказал «Эху» Кирилл Беспалов.

«Мы сегодня с коллегой у него были. Чувствует он себя хорошо. Жалоб и замечаний на условия содержания не было. С сокамерниками проблем нет – он ни на кого не жалуется. Так называемые «первоходы» не могут сидеть в одной камере с лицами, ранее отбывавшими наказание, и по тяжести статей с некоторыми лицами они тоже не могут там содержаться. Есть определенный список, 35-я статья 103-ФЗ его регламентирует. Там нарушений этого закона нет»

По словам Беспалова, ректор рассказал, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в изолятор.

Как ранее сообщили в МВД, Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей Фонда новых форм развития образования. В ближайшее время следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.