РБК: Столичные власти обсуждают возможность возвращения цифровых пропусков для посещения ресторанов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии. По словам одного из них, QR-коды могут вернуть, если в столице будут ежедневно выявлять по 6-7 тысяч заболевших коронавирусом. Другой собеседник назвал цифру 7-9 тысяч заболевших в день. При этом, конкретные даты не называются.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали почти 4700 заболевших. При этом 10 октября было выявлено 6 тысяч новых заболевших.