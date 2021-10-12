Международная правозащитная организация Amnesty International предлагает ГД отменить закон об «иностранных агентах»

Это необходимо для «преодоления сложившегося в стране кризиса с правами человека», говорится в обращении, направленном депутатам сегодня, в день первого заседания Парламента нового созыва.

Об этом сообщили телеканалу «Дождь»* в российском представительстве организации. Amnesty International предложила также немедленно отменить закон о «нежелательных организациях» и так называемую «дадинскую статью». Также правозащитники призвали отменить закон о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» и декриминализировать статью о клевете.

*«Дождь» — признан в России СМИ-иноагентом

