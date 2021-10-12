Российские стендап-комики дважды извинились за шутку про осетинский пирог

Видеообращение опубликовала на своей странице в Instagram уроженка Северной Осетии, юморист Ариана Лолаева. То же самое сделал и комик Александр Ни, который во время выступления на одном из шоу еще в прошлом году пошутил, что «между ног» у Лолаевой «осетинский пирог». Ролик с записью выступления части зрителей не понравился, так как само блюдо занимает важное место в культуре осетин.

Уже в день публикации выступления на страницах комиков появились извинения. В частности, Ни назвал свою шутку «откровенной глупостью». Об этом, по его словам, он понял «благодаря большому резонансу». Лолаева, в свою очередь, взяла вину на себя, сообщив, что его коллега не знал об оскорбительном характере слов.

Сегодня, через 3 дня после публикации первого обращения, юмористка снова извинилась. Она, чуть не плача, рассказала об осознании «масштаба трагедии» и «колоссального урона» зрителям после «серьезного разговора». С кем именно она общалась, не уточняется.

Как добавила девушка, из-за участия в выступлении от нее отвернулись многие люди.

Комики удалили все публикации со своих страниц, кроме видеозаписи с извинениями.