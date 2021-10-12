Госдума сегодня собралась на первое после выборов заседание

Открывать первое после выборов заседание по регламенту должен был старейший депутат, то есть Владимир Ресин. Но он от этого права отказался. Оно перешло к следующей по возрасту Валентине Терешковой, автору знаменитой поправки об обнулении президентских сроков. Знаменитая космонавтка поздравила коллег с началом работы, после чего парламентарии стоя исполнили российский гимн.

На первом заседании почему-то отсутствовали 23 депутата. Владимир Жириновский, оказавшийся временно в президиуме, позже пояснил, что часть из них болеют ковидом. Лидер ЛДПР в своем напутственном слове напомнил о подзабытой идеи переезда в парламентский центр.

Госдума по итогам сентябрьских выборов обновилась почти наполовину. Справорос Галина Хованская обратилась к тем, кто впервые будет работать на Охотном ряду.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев озадачил многих своей речью о перспективах экономического роста.

Терешкова в свою очередь благодарила Путина за поддержку «Единой России» и напомнила о предстоящих президентских выборах.

Нижняя палата после этого решила ряд процедурных вопросов. В частности, одобрила расширение числа комитетов. Теперь их будет сразу 32. Председателем Госдумы, как и прежде, стал Вячеслав Володин. Коммунисты выдвинули своего кандидата, но ему не хватило голосов. Володин вернулся в свое кресло спикера. После этого Госдума определила состав его заместителей, в число которых вошла детский омбудсмен Анна Кузнецова.

После пленарного заседания депутаты отправились в Кремль, где к ним обращался Владимир Путин.

У здания Государственной думы этим утром прошли несколько пикетов. Акции устроили члены провластной группировки НОД и движения «Левый фронт». Его координатор Сергей Удальцов в интервью «Эху» говорил, что таким образом они выражают непризнание итогов сентябрьских выборов.

По словам Удальцова, полиция участников «Левого фронта» задерживать не стала.

Позже стало известно, что в отделение все же попал один человек. Это художник-акционист Федор Калинин. Сетевое издание Sota пишет, что он встал у входа в здание с весами и предложил взвешивать депутатов в начале и в конце срока, как это делали в средневековой Англии.

Политолог Александр Кынев отметил «Эху», что о первом заседании нового созыва Госдумы сказать особо нечего, так как оно было заранее известно.

Кынев добавил, что увеличение числа думских комитетов, с точки зрения законотворчества, даёт возможности, поскольку комитеты имеют определённый голос, однако надо помнить, что решение принимается большинством.