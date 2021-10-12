В России открыты первые дела против физических лиц, которые нарушили закон об иностранных агентах

Первым стал якутский правозащитник глава ликвидированной организации «Якутия – наше мнение» Степан Петров(российские власти считают иноагентом), которого вызвали в местное отделение Роскомнадзора. Как именно он пошел против закона пока неизвестно, детали уточняются. Более известным фигурантом выступает основатель организации «За права человека»(российские власти считают иноагентом) Лев Пономарев(российские власти считают иноагентом), который был неаккуратен при публикации постов в социальных сетях, но посещать ведомство-регулятор при этом не собирается

Пономарева ранее штрафовали и на более крупные суммы за сходные нарушения, как руководителя организации «За права человека». В общей сложности в этом году он заплатил около полумиллиона рублей за отсутствие маркировки в материалах различных СМИ,

Как сообщает сетевое издание Сота, Роскомнадзор также проверил соцсети журналиста издания «7Х7» Сергея Маркелова(российские власти считают иноагентом), который, как и Пономарев, был первым из пяти физически лиц, признанных иноагентами в декабре прошлого года.

Телеканал «Дождь» сегодня провел шестичасовой марафон за отмену законов об иноагентах. Акцией под названием «Агенты людей» журналисты хотели привлечь внимание общества к этой проблеме и потребовать отмены дискриминационного документа. Марафон проводился совместно с «Эхом Москвы» и «Новой газетой», а также сетевыми изданиями «Медиазона», «ОВД-инфо» и «Медуза», которые так же, как и «Дождь», признаны российскими властями иностранными агентами. В эфире приняли участие известные журналисты, музыканты, правозащитники и общественные деятели.

Петиция с требованием отменить закон об иноагентах на сайте Change.org набрала уже больше 170 тысяч подписей. В ней норма называется откровенно дискриминационной и неправовой, а также противоречащей Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Отмечается, что с начала этого года Минюст внес в соответствующий реестр несколько десятков СМИ, журналистов и некоммерческих организаций.

Журналист Леонид Парфёнов во время марафона «Агенты людей» на телеканале «Дождь»(российские власти считают иноагентом) сказал, что ассоциирует ситуацию с иноагентами с советским периодом.

Парфёнов добавил, что поколение правителей вышло из «холодной войны», и поэтому пишут о «тлетворном влиянии запада».

Эфирный марафон против закона об иноагентах проводился еще на этапе разработки документа, поскольку члены Совета по правам человека усматривали в нем нарушение гражданских свобод. Об этом рассказал бывший глава СПЧ Валерий Федотов.

В этот раз марафон проводят СМИ, внесенные Минюстом в реестр иноагентов, а также «Эхо Москвы» и «Новая газета».