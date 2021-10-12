Парламентское расследование: Правительство Великобритании ошиблось, отказавшись от жесткого локдауна в начале пандемии

Парламентское расследование Английской палаты общин пришло к выводу о том, что правительство Великобритании совершило ошибку, отказавшись вводить жесткий локдаун в самом начале пандемии коронавируса.

Итогов расследования ждали давно. Страсти подогревали и ссылки на якобы высказывания премьера Бориса Джонсона о том, что никакого локдауна не надо, так как от коронавируса умирают якобы только те, кто старше 80 лет. Эти слова предал огласке его бывший помощник по политическим вопросам — напоминает таблоид Daily Mirror.

Доклад состоит из 151 страниц и основан на показаниях более полусотни экспертов и сотрудников системы здравоохранения.

В нем говорится о том, что правительству Великобритании не следовало так надеяться на достижение коллективного иммунитета, к чему призывали чиновники, — пишет Financial Times, и приводит доводы. Эксперты уверены, что министры чрезмерно доверились выводам, сделанным на основе неполных данных о природе коронавируса, построили неточные математические модели, недооценили готовность британского общества к соблюдению мер самоизоляции, не учли сведения о развитии эпидемии в Азии и других странах Европы. Ещё одной ключевой ошибкой, по мнению экспертов, стало то, что Королевство не ввело жесткий погранконтроль и ограничения на въезд.

Все это привело, как говорится в документе, «к одному из самых серьёзных провалов в системе здравоохранения, с которыми когда-либо сталкивалась Великобритания». В результате погибло гораздо больше людей, чем в случае, если бы правительство использовало более человеколюбивый подход, — цитирует доклад британская The Guardian и добавляет, что власти вместо этого положились на фатализм и групповое мышление, которое обещало достижение «группового иммунитета».

Между тем, эксперты все-таки похвалили правительство за шаги, предпринятые для быстрой разработки вакцины и тестов от коронавируса.

По официальным данным, от коронавируса в Великобритании с момента начала пандемии скончалось почти 140 тысяч человек.