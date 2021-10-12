Роспотребнадзор потребовал от администрации Петербурга и частного бизнеса вакцинировать не менее 80% сотрудников

Роспотребнадзор потребовал от администрации Петербурга и частного бизнеса вакцинировать не менее 80 процентов сотрудников ведомств и предприятий. Выполнить это распоряжение необходимо до 15 декабря.

Обязательную вакцинацию для значительной категории жителей Северной столицы объявила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова. Поводом для этого стал рост количество заболевших. Согласно постановлению, первую прививку сотрудникам бюджетных и частных организаций нужно сделать до середины следующего месяца, вторую — до 15 декабря. Работодатели должны будут сами обеспечить выполнение нового постановления, рассказала петербургскому «Эху» представитель петербургского Роспотребнадзора Наталья Терентьева.

Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к вакцинации. Однако о том, будут ли проверяющие учитывать справки о перенесённом КОВИДе, в постановлении не сказано ни слова. В петербургском Роспотребнадзоре ещё уточняют позицию по этому пункту. Постановление об обязательной вакцинации сотрудников бюджетных и частных организаций сильно запоздало. В этом уверен заведующий кафедрой эпидемиологии медицинского факультета петербургского университета Алексей Яковлев.

Газета «Деловой Петербург» на основе открытых данных подсчитала, что за месяц темпы вакцинации в Северной столице упали в 6 раз.

По решению петербургского Роспотребнадзора вакцинацию обязаны пройти не менее 80% сотрудников сфер обслуживания, общепита, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений культуры, здравоохранения и соцобслуживания.