Мурашко: Около 90% коечных мест для больных коронавирусом в России занято

Об этом сообщил Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Число пациентов, переносящих ковид в тяжёлой форме резко увеличилось, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам из 255 тысяч коек, отведённых для больных коронавирусом, свободно только 20 тысяч.

Между тем в России сегодня вновь обновился максимум смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончалось 973 человека. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном увеличении количества поступающих пациентов в медучреждение и непростой обстановке в реанимации. Он связал рост заболеваемости с окончанием периода отпусков, началом учебного года и традиционным осенним подъёмом инфекций. Проценко вновь отметил, что подготовить свой организм ко встрече с вирусом, можно только с помощью прививки от ковида. Тем временем, российские регионы продолжают вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их число входят работники сферы услуг, общепита, транспорта и те, в чьи обязанности входит непосредственный контакт с людьми. Данная мера введена почти в четырёх десятках субъектов. С распространением коронавируса борются и с помощью уже знакомых ограничений. Возвращается система так называемых QR-кодов, а пожилых людей старше 65 лет отправляют на изоляцию.

Всего за время пандемии, в России выявили больше 7,5 миллионов заразившихся коронавирусом. По этому показателю наша страна занимает 5 место в мире.

В Москве, тем временем, хотят ужесточить контроль за соблюдением ограничений в ночных заведениях. В департаменте торговли и услуг пообещали жестко наказывать и закрывать рестораны и клубы, которые не будут измерять температуру сотрудникам и посетителям, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские регионы постепенно возвращаются к ограничениям. Так, глава республики Башкортостан Радий Хабиров с завтрашнего дня объявил режим изоляции для пожилых граждан, не сделавших прививку.

Хабиров напомнил, что с сегодняшнего дня доступ в торговые центры, музеи, театры и кинотеатры возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки или ПЦР-теста.