Ректор Шанинки Сергей Зуев стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Главу Московской высшей школы социальных и экономических наук задержали и допросили. Уже в ближайшее время следствие обратится в столичный суд с просьбой избрать меру пресечения. Какую – не уточняется.

Ранее фигурантами дела стали бывший замминистра просвещения Марина Ракова и другие подозреваемые.

Ректора «Шанинки» подозревают в хищении более 20 миллионов рублей. Вместе с тем в рамках всего уголовного дела о мошенничестве было украдено 50 миллионов, утверждают силовики.

По версии следствия, Марина Ракова будучи министром просвещения, организовала проект «Учитель будущего» и лоббировала выделение на него бюджетных денег. Государственный контракт был заключен с Фондом новых форм развития образования, который курировала министр. В качестве субподрядчика была привлечена «Шанинка». Позднее экспертиза контрактов показала, что университет плохо выполнил порученную работу, однако оплата была предоставлена в полном объеме.

В конце сентября по этому делу уже арестовали двух сотрудников Фонда – Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову. Что касается Марины Раковой, она не явилась на допрос, позднее суд арестовал ее заочно и объявил в розыск. 6 сентября бывшая чиновница сама пришла в полицию. Этому предшествовало задержание ее гражданского мужа Артура Стеценко, который также стал фигурантом дела. По данным следствия, он на протяжении двух лет был фиктивно трудоустроен в Фонде новых форм развития образования и получил более 9 миллионов рублей зарплаты за этот период. Официальные обвинения ему еще не предъявлены, однако он пребывает в статусе обвиняемого, утверждает Русская служба Би-би-си.

Между тем в Кремле уже знают о деле бывшего министра просвещение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь агентство «Интерфакс» пишет, что следствие намерено в ближайшее время проверить несколько контрактов стоимостью почти 150 миллионов рублей, которые также курировала Марина Ракова.

Все фигуранты дела, кроме Сергея Зуева уже арестованы.

В Московской высшей школы социальных и экономических наук сообщили, что, несмотря на следственные действия, ВУЗ работает в штатном режиме.

Друг Зуева, член Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий написал в Фейсбуке, что ректора Шанинки забрали вчера вечером из больницы, где он находился с гипертоническим кризом. По словам Щедровицкого, подозреваемого допрашивали 30 часов.

Профессор Свободного университета Сергей Медведев считает подобные действия политическим жестом. В эфире телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом) он высказал мнение, что дело в отношении ректора – это давление на вуз, который до сих пор остается крупным независимым учебным заведением.

Медведев добавил, что Шанинка – один из последних российских вузов, где культивируется свобода мысли и свобода слова.

Профессор Свободного университета, доктор юридических наук Елена Лукьянова считает, что существует несколько поводов, по которым в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева могли сфабриковать дело. Такое мнение Елена Лукьянова высказала в эфире «Эха».

Елена Лукьянова также уверена, что причины для ареста Сергея Зуева отсутствуют, поскольку он не собирался никуда бежать, а его репутацию могут подтвердить многие заслуженные деятели науки и культуры.