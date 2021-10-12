Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуев задержан по подозрению в хищении 21 млн рублей

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении 21 миллиона рублей из Фонда новых форм развития образования. Ранее по делу о мошенничестве, связанном с этим фондом, арестовали бывшую

замминистра просвещения Марину Ракова и еще нескольких человек, включая исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову.

Зуева допросили в качестве подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения. В «Шанинке» сказали, что вуз продолжает работать «в штатном режиме» и выразили наджду на «скорейшее разрешение ситуации».

В Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в следственные действия.

