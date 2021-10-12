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17:10, 12 октября 2021

Россия предложила США снять ограничения на работу дипмиссий

Об этом сообщается на сайте МИД.

Заявление подготовлено по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, приехавшей в Москву.

«До В.Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений» — говорится в заявлении.


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