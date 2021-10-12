Министерство высшего образования представило инструкцию по поведению учащихся при вооруженном нападении

Сегодня ведомство опубликовало разработанную совместно с научным и экспертным сообществом рекомендацию о том, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, которых в последние месяцы стало больше. В презентации описывается алгоритм действий с первых звуков выстрелов или появления вооруженных людей за окном до приезда спасателей.

Находящимся в здании предлагают укрыться в ближайшем помещении, дверь в которую запирается. Предлагается лечь на пол, а не сидеть за партами и не стоять возле окна.

Как советует министерство, вести себя нужно тихо и преимущественно пользоваться текстовыми сообщениями, а не звонить.

Ведомство призывает распространить рекомендации по поведению среди друзей. Была ли эта инструкция отправлена в образовательные учреждения страны, не сообщается.

За последние несколько месяцев в России произошло два вооруженных нападения на образовательные учреждения: в Казани и Перми. Там погибли 17 человек. После майской трагедии в казанской гимназии власти ужесточили правила оборота оружия.