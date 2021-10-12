«Новая газета» опасается, что власти пытаются засекретить случаи насилия в российской армии, вместо борьбы с ним

По данным издания количество оправдательных приговоров по статьям за дедовщину увеличилось с 2016 года в четыре раза.

Если в 2016 году оправдывали всего 10 процентов военнослужащих, которых подозревали в издевательствах над сослуживцами, то в прошлом году таковых было уже больше трети. В Министерстве обороны Новой газете прокомментировать эту тенденцию не смогли. При этом ежегодно рассматриваются около 700 подобных дел. Треть приходится на пять регионов, причем превалирует центральная Россия и Дальний Восток – Приморский и Хабаровский край, Москва и область и Ростовская область. В Минобороны это объяснили концентрацией воинских частей или наличием в субъекте Федерации военного суда, который рассматривает такого рода дела.

Как пишет Новая газета, подробности многих из этих дел могут остаться тайной для общества, поскольку за сбор подобного рода информации можно получить статус иностранного агента.



Количество приговоров по делам о дедовщине сократилось в двух третях субъектов Федерации, причем особенно явственно это падение ощущается в республиках Северного Кавказа, где их стало почти на 70 процентов меньше.