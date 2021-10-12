Ректор Шанинки Сергей Зуев задержан в рамках дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, известного как Шанинка, Сергей Зуев, задержан в рамках дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Как сообщили в МВД, его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Зуев допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Друг Зуева, член Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий написал в фейсбуке, что ректора забрали прямо из больницы, где он находился с гипертоническим кризом. У него было давление 200, его допрашивали 30 часов. По мнению Щедровицкого, действия силовиков говорят о том, что им поставлена задача «любыми способами «устранить» неугодного человека».

Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования в рамках нацпроекта «Образование», который нанял Шанинку в качестве субподрядчика. Однако по нескольким контрактам работы выполнены не были.