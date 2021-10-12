В МИД назвали россиянина, получившего американскую визу в обмен на разрешение визита в Россию Виктории Нуланд

В МИД назвали россиянина, получившего американскую визу в обмен на разрешение визита в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Им стал исполняющий обязанности замдиректора департамента внешнеполитического ведомства по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

На днях представитель МИД Мария Захарова сообщила, что США исключили из санкционного списка россиянина в обмен на визит Нуланд в Россию, но не уточнила имя этого человека.

