В России впервые составили административные протоколы на людей, объявленных «СМИ — иностранными агентами»

В Якутске в Роскомнадзор вызван руководитель общественной организации «Якутия — наше мнение» Степан Петров(российские власти считают иноагентом). Суть претензий пока неясна. Ему грозит штраф 10 тысяч рублей. Как пишет «Апология протеста», активист из Якутии стал первым человеком в России, которого обвинили в неисполнении обязанностей «СМИ — иноагента».

Накануне, как сообщило издание SOTA аналогичный протокол составили на правозащитника Льва Пономарева(российские власти считают иноагентом).

После составления административного протокола «СМИ — иноагенту» за последующие нарушения грозит уголовное преследование.

