Росфинмониторинг представил законопроект о внесудебной блокировке банковских счетов и карт россиян на срок до 10 дней

Основанием могут стать подозрения, в том числе о причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконному обороту наркотиков. Документ опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что решение будет принимать «ограниченный круг должностных лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга. Отмечается, что данная мера может применяться только в «не терпящих отлагательства случаях», а основания должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

Решение о дальнейшей блокировке счетов по истечении 10-дневного срока должен принимать суд.