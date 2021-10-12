В Петербурге объявили о начале массовой обязательной вакцинации от коронавируса

Ей подлежат сотрудники практически всех сфер города. Исключение составят лишь те, у кого есть медотвод по состоянию здоровья.

Об этом говорится в постановлении главы городского управления Роспотребнадзора, главного санврача Северной столицы Натальи Башкетовой, которое опубликовано на сайте надзорного ведомства. До 15 ноября, как говорится в документе, работодателям необходимо привить сотрудников первым компонентом, либо однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом.

Данные меры объясняются тем, что в городе с начала сентября наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.