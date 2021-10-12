Петербуржец взял кредит, чтобы оплатить убийство бывшей жены

При передаче денег его задержала полиция.

На допросе 54-х летний сотрудник автопарка признался, что решился на преступление, так как бывшая жена якобы не позволяла ему видеться с дочерью. За услугой он обратился к одному из коллег. Как пишет портал «Фонтанка-ру», за убийство заказчик пообещал полтора миллиона рублей. Эти деньги он взял в кредит.

После того, как потенциальный исполнитель получил полмиллиона рублей, он отправился в полицию и сообщил о заказе. Чтобы взять злоумышленника с поличным, оперативники загримировали бывшую жену, и сделали фотографию жертвы с перерезанным горлом в багажнике автомобиля. Этим фото исполнитель под контролем полицейских отчитался о выполненной работе. После передачи основной суммы заказчика задержали.

За попытку убийства по найму виновному грозит до 15 лет лишения свободы.