МВД подтвердило задержание ректора Шанинки Сергея Зуева

Он допрошен в качестве подозреваемого по делу о хищении более 20 миллионов рублей.

Задержанного по подозрению в мошенничестве ректора Шанинки увозили на допрос из больницы. Такую версию приводят знакомые Сергея Зуева.

Гипертонический криз и высокое давление под 200 следственным действиям не помешали. В СИЗО Зуева доставили прямиком из больничной палаты. Со слов его друга Петра Щедровицкого, написавшего об этом в Фейсбуке, допрос ректора продолжался 30 часов. Щедровицкий считает, что жизнь его товарища в опасности.

В МВД заявили, что Зуева подозревают в хищении 21 миллиона бюджетных рублей в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Деньги были выделены на реализацию образовательного проекта.

Выполнять контракт должны были сотрудники Шанинки. Следствие считает, что ВУЗ не справился с обязанностями, однако представители образовательного учреждения это отрицают. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для Зуева.

В возглавляемой Зуевым Шанинке заявили о сотрудничестве со следствием. ВУЗ, несмотря на задержание ректора, продолжает работу.