В России занято больше 90% коек для пациентов с коронавирусом

При этом за неделю в стране организовали дополнительно 20 тысяч мест для инфицированных, – сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость растет в абсолютном большинстве российских регионов.

Сегодня снова был зарегистрирован максимальный суточный прирост умерших от коронавируса.

По данным оперативного штаба, жертвами эпидемии стали еще 973 человека. Общее число летальных случаев выросло до 218 тысяч. Росстат, в свою очередь, приводит вдвое большую цифру.