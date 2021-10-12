Путин предложил с 2022 перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции

С таким предложением президент выступил на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

«Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — предложил Путин. Он отметил, что более высокая инфляция сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения.

Кроме того, Путин заявил, что в стране надо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.