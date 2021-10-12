Росфинмониторинг предложил блокировать банковские карты организаторов несогласованных митингов по решению МВД и ФСБ

Законопроект опубликован на сайте правительства. Предполагается, что это можно будет сделать вмешательства суда на срок до 10 дней, если силовики сочтут, что акция может привести к массовым беспорядкам или нарушению движения транспорта. Аналогичные меры предлагают ввести для банковских карт, чьи владельцы могут быть связаны с торговлей наркотиками.

Два года назад Росфинмониторинг уже выступал с подобной инициативой. Тогда речь шла о финансировании терроризма. Пока документ находится на этапе антикоррупционной экспертизы.