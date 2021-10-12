Сетевое издание Sota со ссылкой на протокол Роскомнадзора пишет, что документ был составлен еще накануне. В нем перечислены несколько десятков публикаций Пономарева(российские власти считают иноагентом) в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме, где нет маркировки иностранного агента. Среди них, например, слово «поздравляю» в ответ на новость о присуждению главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира.
По некоторым данным, проверка также проводилась в отношении журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова. Он, как и Пономарев, ранее был включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Сегодня Telegram-канал «Апология протеста» сообщила о первом административном деле против физического лица, признанного иностранным агентом. Это активист из Якутии.
На правозащитника Льва Пономарева составили протокол по статье об иностранных агентах
Сетевое издание Sota со ссылкой на протокол Роскомнадзора пишет, что документ был составлен еще накануне. В нем перечислены несколько десятков публикаций Пономарева(российские власти считают иноагентом) в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме, где нет маркировки иностранного агента. Среди них, например, слово «поздравляю» в ответ на новость о присуждению главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира.