На правозащитника Льва Пономарева составили протокол по статье об иностранных агентах

Сетевое издание Sota со ссылкой на протокол Роскомнадзора пишет, что документ был составлен еще накануне. В нем перечислены несколько десятков публикаций Пономарева(российские власти считают иноагентом) в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме, где нет маркировки иностранного агента. Среди них, например, слово «поздравляю» в ответ на новость о присуждению главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира.

По некоторым данным, проверка также проводилась в отношении журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова. Он, как и Пономарев, ранее был включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Сегодня Telegram-канал «Апология протеста» сообщила о первом административном деле против физического лица, признанного иностранным агентом. Это активист из Якутии.