Первое в истории дело против физлица-иноагента возбудили в России

Якутского активиста Степана Петрова, признанного российскими властями иностранным агентом, вызвали в Роскомнадзор для составления административного протокола, пишет телеграмм-канал «Апология протеста». Его подозревают в неисполнении требований, которые обязаны соблюдать лица и организации, получившие статус иноагента. О сути претензий, пока неизвестно. Теперь Петрову может грозить штраф в размере 10 тысяч рублей. В реестр СМИ-иноагентов активист попал в конце августа. Ранее, он писал статьи о возможных фактах коррупции в якутском регионе, а также выступал на сессии ООН, посвящённой нарушению прав коренных народов. До недавнего времени, Петров возглавлял общественную организацию «Якутия – наше мнение», но в марте этого года объявил о её ликвидации в связи с многочисленными проверками правоохранителей.

В списке иноагентов на данный момент больше 30 физических лиц.