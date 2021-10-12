В Совете безопасности считают, что ситуация в Афганистане требует принятия превентивных мер

Приход в к власти запрещенного в России движения Талибан привел к росту угроз как региональной, так и национальной безопасности России. Об этом заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов говорил в ходе своего выступления на заседании президиума Российской академии наук, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. Среди угроз он назвал терроризм, экстремизм и оборот наркотиков. По мнению Венедиктова, которого цитирует ТАСС, усиление радикализа, распространяющегося за пределы страны может привести к массовой миграции и расширению торговли оружием, которая в состоянии принять беспрецедентные масштабы. Все это требует реакции России в каждом из существующих форматов, будь то ОДКБ, СНГ или ШОС, а также дополнительных усилий в рамках двухсторонних отношений между странами.

До конца октября будет проведено еще одно заседание в РАН по ситуации в Афганистане. Власти надеются на помощь ученых при разработке политической стратегии.