Министерство образования разработало инструкцию по спасению в случае вооруженного нападения на школы и вузы

В карточках, опубликованных в Telegram-канале ведомства, сигналом атаки называют звуки выстрелов, взрывов и крики, а также появление вооруженных людей за окном или в помещении. Ведомство посоветовало скрыться в ближайшем помещении, запереть двери и забаррикадироваться, отойти от окон или лечь на пол, а также позвонить по номеру 112 и сообщить о нападении. Кроме того, людям, попавшим в зону нападения, рекомендовано по возможности тихо рассказать близким по телефону о возникшей ситуации.

Меньше месяца назад студент Пермского государственного университета устроил в учебном заведении стрельбу. Тогда шесть человек погибли и 47 пострадали. А в мае ученик казанской гимназии в ходе нападения убил семь человек и ранил еще более 20-ти.