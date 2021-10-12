Российский союз туриндустрии попросил правительство продлить программы кэшбэка

В письме, на которое ссылается агентство РИА Новости, представители отрасли говорят о необходимости сфокусировать продажи туров на периоды с января по апрель и с октября по декабрь. Для речных круизов график может быть скорректирован с учетом навигации.

Четвертый по счету этап программы так называемого туристического кэшбэка был запущен этим летом. Программу, которая должна была закончиться 31-го августа, продлили на 10 дней, потому что выделенные на нее деньги не успели потратить.