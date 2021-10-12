Дополнительные доходы российского бюджета от нефти и газа оценивают в 50 миллиардов долларов

Всего же в казну по итогам года поступит порядка 120-ти миллиардов, – сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch. При расчете российских нефтегазовых доходов учитывались среднегодовая цена на нефть в 70 долларов за баррель и на газ 320 долларов за 1000 кубометров. Однако во второй половине года они сильно подорожали.

При этом в начале октября Министерство финансов допустило, что в ближайшие 30 лет спрос на нефть в мире может упасть в 4-6 раз, если страны законодательно закрепят обязательство снижать углеродные выбросы.