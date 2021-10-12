Заключения по вакцине от коронавируса для подростков в России ожидают в ближайшие две недели

Отталкиваясь от выводов экспертов, в Минздраве будут принимать решение о регистрации препарата, – сказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Клинические испытания вакцины «Спутник» для детей в возрасте от 12-ти до 17-ти лет начались в Москве в середине лета. Исследования планировали проводить в течение года.