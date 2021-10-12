ВОЗ посоветовала дополнительную прививку от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом

Всемирная организация здравоохранения посоветовала дополнительную прививку от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Эксперты ВОЗ отмечают, что они подвержены высокому риску тяжелого заболевания, и в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно. В рекомендации говорится, что страны должны стремиться к максимальной доле вакцинированных среди людей старше 60-ти лет, а затем назначать третью прививку, начиная с самых старших возрастных групп.

Ранее ВОЗ критиковала применение дополнительных доз вакцин в богатых странах, опасаясь, что это приведет к дефициту препаратов в бедных.