Столичные власти ужесточат контроль за соблюдением санитарных мер в ночных заведениях

Проверки будут усилены, – сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он пообещал жестко наказывать и закрывать подобные заведения в случае нарушений. Речь идет об измерении температуры сотрудников и посетителей на входе, расстановке столов на расстоянии полутора метров друг от друга, масочном режиме при передвижении по залу или на танцполе.
2021-10-12T14:32:18+03:00
2021-10-12T14:37:51+03:00
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14:32, 12 октября 2021
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