Столичные власти ужесточат контроль за соблюдением санитарных мер в ночных заведениях

Проверки будут усилены, – сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он пообещал жестко наказывать и закрывать подобные заведения в случае нарушений. Речь идет об измерении температуры сотрудников и посетителей на входе, расстановке столов на расстоянии полутора метров друг от друга, масочном режиме при передвижении по залу или на танцполе.