В Киеве стартовал саммит Украина-ЕС

Среди основных обсуждаемых вопросов — отношения с Россией.

Официальный Брюссель находится в чрезвычайно сложном положении, — отмечают издания, указывая на то, что с одной стороны ЕС должен показать свою поддержку Украине, а с другой, не испортить отношения с Россией в период газового кризиса в преддверии наступающей зимы.

Так, возможно, именно поэтому, как пишет швейцарская Neue Zuercher Zeitung, ЕС не смог решиться на ужесточение своей позиции в отношении Кремля. Главную скрипку в этом играет Германия, которая просит не втягивать Брюссель в противостояние Москве. При этом, как отмечается в статье, угроза для Украины только растёт — Россия до сих пор оккупирует Крым, а Донбасс живет за ее счёт.

Немецкая Handelsblatt выходит с публикацией бывшего канцлера Германии, а ныне топ-менеджера компании Северный поток Герхарда Шрёдера о том, что Россия не является врагом Европе в нынешней холодной газовой войне; а посол России в ЕС Владимир Чижов уже призвал Европу наладить отношения с Москвой, чтобы избежать нехватки газа — про это пишет уже британская Financial Times и отмечает, что здесь важно успокоить Украину, которая может лишиться дохода от транспортировки топлива, так как Москва готова полностью реализовать Северный поток 2, вне территории, подконтрольной Киеву.

Ранее Верховная рада Украины приняла заявление, в котором подтвердила курс официального Киева на полноправное членство страны в ЕС.