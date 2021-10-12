В России вновь зафиксирован максимум смертей от ковида за сутки

Скончались 973 пациента. Власти называют причиной роста смертности от коронавируса низкий уровень вакцинации.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась, что в 38-ми регионах введены требования о вакцинации для ряда категорий работников. В свою очередь, премьер Михаил Мишустин отметил, что в России от ковида привита треть населения.