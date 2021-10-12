В России возбуждено первое дело против гражданина, признанного СМИ-иноагентом, – сообщает Telegram-канал «Апология протеста». Речь идет о Степане Петрове, который является руководителем общественной организации «Якутия – наше мнение». Он был внесен в реестр Минюста летом. В чем конкретно обвиняют Петрова, пока непонятно.

Тем временем сегодня проходит масштабный телемарафон против закона об иностранных агентах. Среди организаторов мероприятия СМИ, попавшие в реестр Минюста. Среди них «Медуза», «ОВД-инфо», «Медиазона» и телеканал «Дождь».

Журналист Леонид Парфенов сказал, что ситуация с иноагентами ему напоминает советские времена.

В проведении марафона участвуют также «Новая газета» и «Эхо Москвы». Акция продлится до 6-ти вечера.